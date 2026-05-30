Бодниева связала с недоработками поражение ЦСКА от "Ростов-Дона" в решающем матче

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер гандбольного клуба ЦСКА Людмила Бодниева прокомментировала поражение своей команды от "Ростов-Дона" (24:34) в решающем пятом матче финальной серии женского чемпионата России.

"Счет на табло – не получилось ничего. Мы безобразно вошли в игру, и очень многие вещи у нас не сработали. Не могу сказать, что "Ростов-Дон" чем-то удивил — скорее, это наши недоработки. К сожалению, не хватило ни физических сил, ни времени, чтобы вернуть матч в нужное русло", — сказала Бодниева журналистам.

Тренер поблагодарила команду за борьбу в сезоне, а болельщиков — за поддержку на всех этапах турнира.

"Мы сделаем правильные выводы и вернемся сильнее", — добавила она.

"Ростов-Дон" завоевал титул в восьмой раз, выиграв финальную серию до трех побед со счетом 3-2. Пятый матч серии прошел в пятницу.

ЦСКА ранее трижды подряд становился чемпионом России.