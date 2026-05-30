Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на финал ЛЧ с "Арсеналом"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов попал в состав французского "Пари Сен-Жермен" на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА против английского ПСЖ.

Также с первых минут в составе ПСЖ на поле будут присутствовать Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле.

Состав "Арсенала": Давид Райя, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Майлз Льюис–Скелли, Кристьян Москера, Пьеро Инкапье, Леандро Троссард, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Кай Хаверц.

Игра пройдет в Будапеште и стартует в 19:00 мск.