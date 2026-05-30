Шарабутдин Атаев 11 июля в Москве проведет претендентский бой по версии WBA

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по боксу, чемпион Европы-2024 россиянин Шарабутдин Атаев проведет претендентский бой в полутяжелом весе 11 июля в Москве на турнире IBA.PRO 19".

Об этом он заявил после победы над представителем Китая Сайпайером Рузи на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

"Что касается следующего боя, то на 11 июля в Москве на турнире "IBA.PRO 19" у нас запланирован претендентский бой по версии WBA. Совсем скоро будет официальный анонс, поединок будет рассчитан на 12 раундов. Будем работать над ошибками, их было очень много", - приводит слова Атаева пресс-служба Федерации бокса России.

С кем именно пройдет бой, Атаев на сообщил.

Главный событием турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге будет бой между обладателем титулов WBO, IBF, WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом. По словам Атаева, он "страховал" этот бой.

"Весь свой лагерь я готовился под Бивола. У меня был подписан контракт, что я страховал главный бой. Если бы с кем-то из них что-то случилось, я был готов боксировать с кем-то из них. Я старался делать все возможное, готовился под Бивола", - подчеркнул Атаев.

Сейчас на счету россиянина на профессиональном ринге девять побед в девяти поединках (пять – нокаутом). Спортсмена из Китая в субботу он одолел единогласным решением судей.

Что касается турнира "IBA.PRO 19", возглавит его бой между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йокой.