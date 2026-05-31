Четыре российских теннисиста вышли в четвертый круг Roland Garros

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Борьбу за выход в четвертьфинал теннисного турнира Большого шлема RolandGarrosв Париже продолжат четыре российских спортсмена.

Их пары выглядят следующим образом:

Мужчины

Андрей Рублев (№13 в мировом рейтинге) – Якуб Меншик (Чехия, 27)

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас (2). Участия в RolandGarros-2026 не принимает, поскольку восстанавливается после травмы

Женщины

Мирра Андреева (8) - Жиль Тайхманн (Швейцария, 170)

Диана Шнайдер (23) – Мэдисон Киз (США, 19)

Анна Калинская (24) – Анастасия Потапова (Австрия, 30).

Действующая чемпионка мира – Кори Гауфф (США, 4). Проиграла Потаповой в четвертом круге.

теннис
