Четыре российских теннисиста вышли в четвертый круг Roland Garros
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Борьбу за выход в четвертьфинал теннисного турнира Большого шлема RolandGarrosв Париже продолжат четыре российских спортсмена.
Их пары выглядят следующим образом:
Мужчины
Андрей Рублев (№13 в мировом рейтинге) – Якуб Меншик (Чехия, 27)
Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас (2). Участия в RolandGarros-2026 не принимает, поскольку восстанавливается после травмы
Женщины
Мирра Андреева (8) - Жиль Тайхманн (Швейцария, 170)
Диана Шнайдер (23) – Мэдисон Киз (США, 19)
Анна Калинская (24) – Анастасия Потапова (Австрия, 30).
Действующая чемпионка мира – Кори Гауфф (США, 4). Проиграла Потаповой в четвертом круге.