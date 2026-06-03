Кравцов считает, что победа над Хименесом позволит Худояну войти в топ-10 рейтинга WBA

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Победа россиянина Эдмонда Худояна над филиппинцем Джоном Кевином Хименесом в предстоящем поединке в Чите позволит ему войти в первую десятку рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Такое мнение высказал председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

"Эдмонду Худояну будет противостоять достаточно неплохой оппонент. Нужно понимать, что в дальнейшей карьере Худояна в соперниках будут преобладать боксеры из Азии и Латинской Америки. Плюс мы не будем забывать, что в этом поединке Худоян будет защищать свой пояс. И успешный исход позволит ему войти в топ-10 рейтинга WBA.", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России

"Далее мы будем подводить его в топ-5, и у нас в планах, чтобы Худоян к концу 2027 года провел поединок за звание обязательного претендента. Будем реалистичными в сроках, потому что Эдмонд продолжает выступать по любителям. Он совмещает. Но по своему уровню Эдмонд уже сейчас готов боксировать с сильнейшими боксерами своего дивизиона. И Хименес ему точно по зубам. Эдмонд хорош на ногах и обладает определенной ударной мощью для этого веса. Помимо победы в бою за пояс WBA Asia, Худоян уже побеждал экс-чемпиона IBF (Даниэля Вальярадеса) во время поединка в рамках IBA.PRO", - отметил Кравцов.

Поединок Худояна и Хименеса состоится 7 июня в Чите и возглавит турнир "Битва за Восток". На кону будет стоять титул WBA Asia в минимальном весе, который Худоян проведет первую защиту.

Титул WBA Asia Худоян завоевал в январе на турнире "IBA.PRO 14" в Москве в поединке с Джеплексом Куиранте из Филиппин. Также у россиянина две победы в зачете IBA.PRO. По ходу своей карьеры Хименес преимущественно боксировал на Филиппинах, а также проводил бои в Японии и Южной Корее.