В Санкт-Петербурге определится сильнейшая команда "Кубка Победы-2026" по боксу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Финал пятого розыгрыша Всероссийских соревнований по боксу "Кубок Победы-2026" пройдет в четверг в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В решающем поединке турнира встретятся команды "Ленинград" и "Кубань", а в матче за третье место сойдутся "Урал" и "Кама".

В составе финалистов выступят чемпион мира 2025 года Давид Суров, чемпион Европы 2024 года Эдуард Саввин, а также призеры чемпионата мира 2025 года Сергей Колденков, Евгений Кооль и Андрей Пегливанян.

Турнир посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне. Масштабные соревнования организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России (ФБР).

Соревнования проходят в пяти весовых категориях (до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 92 кг). Формула боя предполагает четыре раунда по три минуты.

На решающей стадии "Кубка Победы" выступают "Кама" (боксеры Приволжского федерального округа), "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), "Урал" (Уральский ФО) и "Кубань" (Краснодарский край). В четвертьфиналах принимали участие команды "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО), "Ахмат" (Чеченская Республика), "Тула" (Центральный ФО) и "Москва".

Составы команд на решающие матчи "Кубка Победы-2026":

"Кама" - "Урал"

До 57 кг: Данил Шутов (Оренбург, "Кама") - Алексей Киселев (Челябинск, "Урал");

До 67 кг: Сайад Лалаев, (Нижний Новгород, "Кама") – Владимир Цыпышев (Екатеринбург, "Урал");

До 71 кг: Хикмет Гараев (Оренбург, "Кама") - Егор Шапочанский (Иркутск, "Урал");

До 80 кг: Сергей Сергеев (Набережные Челны, "Кама") – Алмаз Дюсенбаев (Ишим, "Урал");

Свыше 92 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, "Кама") - Андрей Стоцкий (Челябинск, "Урал").

"Ленинград" - "Кубань"

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, "Ленинград") - Андрей Пегливанян (Сочи, "Кубань");

До 67 кг: Иван Григорьев (Санкт-Петербург, "Ленинград") - Карен Соловьев (Сочи, "Кубань");

До 71 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург, "Ленинград") - Евгений Кооль (Анапа, "Кубань");

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Буйнакск, "Ленинград") - Абдулла Ибрагимов (Махачкала, "Кубань");

Свыше 92 кг: Светослав Тетерин (Санкт-Петербург, "Ленинград") – Давид Суров (Анапа, "Кубань").

За победу в текущем розыгрыше команда получит четыре миллиона рублей, за второе место – два миллиона рублей, за третье – миллион рублей, за четвертое – 500 тысяч рублей. Действующим чемпионом "Кубка Победы" является команда "Ленинград", до этого в финале побеждала "Тула", а по итогам первых двух розыгрышей первенствовала "Кама"