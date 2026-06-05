"Ленинград" стал победителем боксерского "Кубка Победы-2026"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Боксеры команды "Ленинград" стали победителями пятого розыгрыша Всероссийских соревнований "Кубок Победы-2026".

В суперфинале спортсмены, представляющие Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ, одержали победу над командой "Кубань" (Краснодарский край)

Суперфинал прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Турнир посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне. Он был организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Поединки проходили в пяти весовых категориях (до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 92 кг) по формуле четыре раунда по три минуты.

В суперфинале "Кубка Победы-2026" свои бои провели чемпион мира 2025 года Давид Суров, чемпион Европы 2024 года Эдуард Саввин, а также призеры чемпионата мира 2025 года Сергей Колденков, Евгений Кооль и Андрей Пегливанян.

Результаты финала:

"Ленинград" - "Кубань" 4:1

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, "Ленинград") единогласным решением судей победил Андрея Пегливаняна (Сочи, "Кубань");

До 67 кг: Иван Григорьев (Санкт-Петербург, "Ленинград") единогласным решением судей Карена Соловьева (Сочи, "Кубань");

До 71 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург, "Ленинград") техническим нокаутом во втором раунде победил Евгения Кооля (Анапа, "Кубань");

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Буйнакск, "Ленинград") единогласным решением судей победил Абдуллу Ибрагимова (Махачкала, "Кубань");

Свыше 92 кг: Давид Суров (Анапа, "Кубань") единогласным решением судей победил Светослава Тетерина (Санкт-Петербург, "Ленинград").

В матче за третье место боксеры из команды "Урал" (Уральский ФО) победили "Каму" (Приволжский ФО) 3:2.