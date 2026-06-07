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Россиянин Худоян нокаутировал филиппинца Хименеса и защитил пояс WBA Asia

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Эдмонд Худоян одержал победу над филиппинцем Джоном Кевином Хименесом и защитил титул WBA Asia в минимальном весе

Поединок прошел в Чите и возглавил турнир "Битва за Восток", который был организован Федерацией бокса Забайкальского края при поддержке Федерации бокса России.

Бой завершился нокаутом в пятом раунде.

Худоян - чемпион Европы-2024, финалист чемпионата мира-2025, бронзовый призер чемпионата мира-2023, шестикратный чемпион. Титул WBA Asia он завоевал в январе на турнире "IBA.PRO 14" в Москве в поединке с Джеплексом Куиранте из Филиппин.

бокс Эдмонд Худоян
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