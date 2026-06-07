Россиянка Кнороз показала лучший результат летнего сезона в мире в прыжках с шестом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Полина Кнороз продемонстрировала лучший результат летнего сезона в мире в прыжках с шестом, победив на турнире "День прыжков".

Турнир прошел в Москве на Воробьевых горах в рамках Недели легкой атлетики.

Кнороз взяла высоту 4,87 м.

Выше россиянки в текущем году прыгнула представительница США Ханна Молл (4,88 м), но в рамках зимнего сезона.

Серебряным призером соревнований в женском секторе стала Татьяна Калинина (4,60 м), бронзовым — Ирина Михайлова (4,50 м).

У мужчин в прыжках с шестом первенствовал многоборец Степан Кекин, преодолевший планку на высоте 5,60 м. Второе и третье места заняли россияне Михаил Шмыков (5,40 м) и Захар Бугаенко (5,30 м).

В прыжках в высоту среди мужчин победу одержал Данил Лысенко (2,32 м), Следом за ним в итоговом протоколе расположились Степан Веткин (2,26 м) и Матвей Тычинкин (2,23 м).

Среди женщин в прыжках в высоту лучшей стала Кристина Королева (1,92 м). Второе место по количеству попыток завоевала представительница Белоруссии Елизавета Валуева (1,90 м), за счет числа попыток опередившая свою соотечественницу Карину Таранду.