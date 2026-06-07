Поиск

Россиянка Кнороз показала лучший результат летнего сезона в мире в прыжках с шестом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Полина Кнороз продемонстрировала лучший результат летнего сезона в мире в прыжках с шестом, победив на турнире "День прыжков".

Турнир прошел в Москве на Воробьевых горах в рамках Недели легкой атлетики.

Кнороз взяла высоту 4,87 м.

Выше россиянки в текущем году прыгнула представительница США Ханна Молл (4,88 м), но в рамках зимнего сезона.

Серебряным призером соревнований в женском секторе стала Татьяна Калинина (4,60 м), бронзовым — Ирина Михайлова (4,50 м).

У мужчин в прыжках с шестом первенствовал многоборец Степан Кекин, преодолевший планку на высоте 5,60 м. Второе и третье места заняли россияне Михаил Шмыков (5,40 м) и Захар Бугаенко (5,30 м).

В прыжках в высоту среди мужчин победу одержал Данил Лысенко (2,32 м), Следом за ним в итоговом протоколе расположились Степан Веткин (2,26 м) и Матвей Тычинкин (2,23 м).

Среди женщин в прыжках в высоту лучшей стала Кристина Королева (1,92 м). Второе место по количеству попыток завоевала представительница Белоруссии Елизавета Валуева (1,90 м), за счет числа попыток опередившая свою соотечественницу Карину Таранду.

легкая атлетика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранская сборная по футболу прибыла в Мексику в преддверии чемпионата мира

Иранская сборная по футболу прибыла в Мексику в преддверии чемпионата мира

Александр Зверев впервые в карьере выиграл Roland Garros

Александр Зверев впервые в карьере выиграл Roland Garros

Кими Антонелли выиграл пятый этап "Формулы-1" подряд

Кими Антонелли выиграл пятый этап "Формулы-1" подряд

Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема

Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема

Россиянка Октябрева выиграла юниорский Roland Garros

Россиянка Октябрева выиграла юниорский Roland Garros

Сборная России по футболу разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

Диана Шнайдер проиграла в полуфинале Roland Garros

Диана Шнайдер проиграла в полуфинале Roland Garros

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема

Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros

Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros

Сафонов заключил соглашение с "Ванкувером" на сезон 2026/27

Сафонов заключил соглашение с "Ванкувером" на сезон 2026/27