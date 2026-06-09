Российский боксер Сусленков проведет бой с британцем Джо Джойсом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA Continental в тяжёлом весе россиянин Артем Сусленков встретится на ринге с финалистом Олимпийских игр-2016 британцем Джозефом Джойсом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Бой пройдет 11 июля в Москве на турнире "IBA.PRO 19".



"Джойс — мощный соперник с хорошей техникой и большим опытом. Это серьёзный вызов. Чувствую азарт и сосредоточенность. Здесь важны кропотливая подготовка и тактика против его сильных сторон. Это шанс показать свой уровень и порадовать болельщиков", - сказал Сусленков.



Джозеф Джойс, в свою очередь, поблагодарил IBA.PRO за возможность провести этот бой.



"Я провел последний год, готовясь, тренируясь и желая вернуться на ринг. Я рад возможности поехать в Россию и бросить вызов обладателю пояса WBA Continental. Спасибо IBA.PRO за предоставленную возможность. Моя команда и я должны быть готовы продемонстрировать яркое выступление 11 июля в Москве", - сказал британец.



Джойс - серебряный призер Олимпийских игр-2016, бронзовый призер чемпионата мира-2016, победитель Европейских игр-2015, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.