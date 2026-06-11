Россия поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.



Теперь она занимает 35-е место.



Незадолго до обновления рейтинга сборная России провела три матча: 28 мая она уступила Египту (0:1), 5 июня победила Буркина-Фасо (3:0), 9 июня - Тринидад и Тобаго (3:0).



Между тем, Аргентина поднялась на две строчки и возглавила рейтинг. Испания сохранила второе место, Франция опустилась с первого на третье.