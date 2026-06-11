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Моуринью вновь возглавил "Реал"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Португалец Жозе Моуринью занял пост главного тренера "Реала", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2029 года.

К работе в "Реале" 63-летний Моуринью приступит 13 июля, в день начала предсезонной подготовки. В должности наставника команды он сменит Альваро Арбелоа.

Моуринью уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год, под его руководством мадридский клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Также португалец добился значимых успехов в португальском "Порту", английских "Челси" и "Манчестер Юнайтед", итальянских "Интере" и "Роме".

Последним к настоящему моменту местом работы Моуринью была португальская "Бенфика".

Реал Жозе Моуринью
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