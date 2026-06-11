Стартовал ЧМ-2026 по футболу

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Мехико начался матч открытия чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Мексики и ЮАР.

Чемпионат мира в Мексике, Канаде и США проходит в обновленном формате: впервые в турнире принимают участие сразу 48 стран. В последние годы в турнире участвовали только 32 сборные. Соревнование побьет и другие рекорды: впервые игры ЧМ пройдут на территории Канады, впервые - на территории трех стран одновременно, впервые одна страна примет турнир в третий раз (Мексика) и впервые на чемпионате мира по футболу выступят сборные Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.

Россия уже во второй раз подряд пропустит ЧМ в связи с запретом на участие страны в турнирах ФИФА и УЕФА, вступившем в силу в 2022 году.

Турнир будет проходить с 11 июня по 19 июля, финал состоится в последний день чемпионата на стадионе "Метлайф" в штате Нью-Джерси в 22:00 мск.

По данным букмекеров, наибольшие шансы на победу у сборных Испании, Франции и Англии. При этом, согласно прогнозам, сюрпризов можно ожидать и от Португалии и Аргентины, за которые, возможно, в последний раз сыграют всемирно известные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси.