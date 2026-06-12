Южная Корея обыграла Чехию на ЧМ по футболу

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Южной Кореи со счетом 2:1 победили национальную команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла в Сапопане, Мексика.

На 59-й минуте Ладислав Крейчи вывел Чехию вперед.

На 67-й минуте Хван Ин Бем сравнял счет, на 80-й О Хен Кю провел победный для Южной Кореи гол.

Команды представляют группу А, где в матче открытия ЧМ сборная Мексики со счетом 2:0 победила ЮАР.

Чемпионат мира в Мексике, Канаде и США проходит в обновленном формате: впервые в турнире принимают участие сразу 48 стран. Турнир завершится 19 июля.