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Сергей Юран возглавил "Урал"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сергей Юран назначен на пост главного тренера "Урала", сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.

"Перед ним поставлена задача вывести клуб в РПЛ", - говорится в сообщении.

О сроках действия контракта не говорится.

Будучи игроком, Юран выступал, в частности, за такие клубы как "Динамо" (Киев), "Спартак" (Москва), "Бенфика", "Порту" (Португалия), защищал цвета сборной России. По завершении игровой карьеры 57-летний Юран тренировал "СКА-Хабаровск", "Химки", "Пари НН", "Серикспор (Турция) и другие команды.

Сейчас "Урал" представляет Первую лигу – второй по статусу дивизион в российском футболе.

футбол Сергей Юран
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