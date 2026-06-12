Глава RCC Boxing Promotions оценил перспективы боя Шехова с Иноуэ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов считает, что обязательный претендент на титул WBA во втором легчайшем весе россиянин Мухаммад Шехов может получить шанс на чемпионский бой с абсолютным чемпионом этого дивизиона японцем Наоей Иноуэ. Однако, по его словам, японец может и вовсе отказаться от пояса.

"Мухаммад Шехов стал официальным претендентом и сейчас встанет в очередь на бой с Наоей Иноуэ. Та организация, что встанет первой, если это будет WBA – то Мухаммад сразу выйдет на такой бой", - сказал Титов "Интерфаксу".

При этом промоутер допустил, что у Иноуэ в ближайшее время может появиться более приоритетный поединок - с Джесси Родригесом, после которого уже начнутся разговоры об обязательных защитах.

"Он может оставить титул, бои с официальными претендентами для Иноуэ могут стать не интересны. Он уже всего добился и может начать искать большие бои вместо титулов. Может подняться в категорию до 57 кг, может провести реванш с Накатани, и все это уже, скорее всего, не будет зависеть от титулов", - отметил глава RCC Boxing Promotions.

Титов добавил, что в случае освобождения Иноуэ пояса перспективы Шехова станут еще интереснее.

"Если он освободит пояс, то для нас это будет даже интереснее – тогда Шехов сразу будет боксировать за него, неважно, с кем", - отметил глава RCC Boxing Promotions.

Ранее Мухаммад Шехов озвучивал желание провести бой с абсолютным чемпионом мира Наоей Иноуэ.