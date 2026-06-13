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У сборной Англии украли бутсы и оборудование перед тренировкой к ЧМ-2026

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - У сборной Англии по футболу украли бутсы, мячи и оборудование перед первой тренировкой к ЧМ-2026, которая должна состояться в воскресенье, сообщает The Guardian.

Предполагается, что кража произошла, когда вещи перевозили с базы команды во Флориде в тренировочный лагерь в Миссури. Полиция Канзас-Сити сообщила о задержании двоих подозреваемых.

В среду сборная Англии должна провести матч против хорватской команды в Далласе.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.

Англия США ЧМ-2026 футбол
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