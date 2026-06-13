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Футболистки "Спартака" выиграли Суперкубок России

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" завоевал Суперкубок России среди женских команд.

В матче за этот трофей футболистки "Спартака" со счетом 1:0 обыграли столичный ЦСКА. Гол на 59-й минуте провела Лара Ивануша.

Игра состоялась на стадионе "Лукойл Арена". "Спартак" играл в качестве действующего чемпиона России, ЦСКА – в статусе действующего обладателя Кубка России.

"Спартак" выиграл женский Суперкубок России впервые в истории. По два раза обладателями трофея становились московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", один раз – ЦСКА.

Спартак ЦСКА футбол
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