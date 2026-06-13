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Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Нидерландах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В полуфинале он потерпел поражение от поляка Камиля Майхшака – 6:7 (4:7), 1:6.

В мировом рейтинге Медведев занимает восьмое место, Майхшак – 76-е.

Россиянин провел второй матч за сутки. До этого в субботу он доиграл перенесенный из-за непогоды победную встречу с хорватом Марином Чиличем.

Категория турнира – ATP 250.

Даниил Медведев теннис
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