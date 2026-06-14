Катар и Швейцария сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Матч сборных Катара и Швейцарии по футболу на чемпионате мира 2026 года завершился со счетом 1:1.

Встреча состоялась в Санта-Кларе, США.

На 17-й минуте Брил Эмболо, реализовав пенальти, вывел сборную Швейцарии вперед.

Победный для Швейцарии счет сохранился до 90+4 минуты, когда ответный гол провел Буалем Хухи.

Команды представляют группу В, в которую также входят сборные Боснии и Герцеговины и Канады, которые в первом туре также сыграли со счетом 1:1.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.