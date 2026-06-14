Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 1:1 завершили матч первого тура чемпионата мира 2026 года с Марокко.

Игра прошла в Ист-Ратерфорде, США.

На 21-й минуте команда Марокко повела в счете, отличился Исмаэль Сайбари. Бразилия отыгралась на 32-й минуте благодаря голу Винисиуса Жуниора.

Команды представляют группу С, в которую также входят еще не сыгравшие на турнире Гаити и Шотландия.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.