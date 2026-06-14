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"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Нью-Йорк Никс" завоевали звание чемпионов НБА в сезоне-2025/26.

В пятом матче финальной серии они обыграли "Сан-Антонио Сперс" - 94:90 (13:23, 24:19, 28:30, 29:18). Игра состоялась в Сан-Антонио.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Теперь "Нью-Йорк" - трехкратный чемпион НБА, ранее он выигрывал титулы в 1970 и 1973 годах.

Чаще всех победителем чемпионата НБА становился "Бостон Селтикс" - 18 раз.

НБА баскетбол
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