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Сборная Австралии обыграла Турцию на ЧМ по футболу

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австралии со счетом 2:0 взяли верх над национальной командой Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча состоялась в Ванкувере.

На 27-й минуте гол забил Нестори Иранкунда, на 75-й – Коннор Меткалф.

Команды представляют группу D. По три очка в ней набрали сборные США и Австралии, у Турции и Парагвая очков нет.

В матче группы С Шотландия со счетом 1:0 победила Гаити. Автором гола на 28-й минуте стал Джон Макгинн.

Команда Шотландии, набрав 3 очка, возглавила группу. У Марокко и Бразилии по 1 очку, у Гаити – 0.

футбол ЧМ-2026
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