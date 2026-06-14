Рекордсмен России в беге с барьерами Федор Иванов недоволен результатом в Чебоксарах

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Действующий рекордсмен России в беге на 400 метров с барьерами Федор Иванов разочарован своим временем на этой дистанции на прошедшем в Чебоксарах Мемориале А.В. Игнатьева.

Спортсмен финишировал первым, преодолев дистанцию за 48,94 секунды.

"Честно говоря, результатом вообще недоволен. Это не то, на что рассчитывал тренер, и я уж тем более. Пока что идем как-то по убывающей: в Сочи я пробежал за 48,61, потом на Мемориале братьев Знаменских — 48,77, а сейчас - 48,94. Это на секунду хуже моего рекорда России (47,94, установил на чемпионате России-2025 в Казани – ИФ)", — заявил Иванов "Интерфаксу".

Результат в Чебоксарах Иванов не связывает с малым количеством соперников (в забеге стартовали всего три человека).

"Начал я, как обычно, очень быстро, и дальше вроде как работал, но что-то пошло не так. Можно посчитать, что это просто был не мой день, хотя настраивался на высокие секунды", — добавил он.

При этом, по словам Иванова, он рассчитывает улучшить показатели на Кубке России, который на следующей неделе также пройдет в Чебоксарах.

"Здесь уже будут основные ребята, и, соответственно, будет другая конкуренция. Надеюсь, в этой борьбе получится показать тот результат, к которому я действительно готов", - отметил он.

Основной задачей на этот сезон Иванов назвал обновление рекорда страны.

"В этом году я хотел минимум три раза обновить рекорд России. Ну, если чуть-чуть понизить планку, скажу — два раза. Казалось бы, сезон только начался, и все еще впереди. В Чебоксарах был фактически всего лишь третий старт. Впереди у меня будет еще девять стартов. Поэтому, в принципе, рекорд России — основная задача", - подчеркнул легкоатлет.

Федор Иванов - четырехкратный чемпион России, победитель Игр БРИКС и рекордсмен страны в беге на 300 и 400 м с барьерами.

Традиционный Мемориал А.В. Игнатьева прошел в Чебоксарах в субботу.