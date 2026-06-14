Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (Ferrari) выиграл Гран-при Барселоны-Каталонии "Формулы-1". Это его первая победа в Ferrari: последний раз британский гонщик победил в июле 2024 года в Бельгии еще в составе команды Mercedes.

Вторым финишировал Джордж Рассел (Mercedes), третьим - действующий чемпион Ландо Норрис (McLaren).

В личном зачете лидирует пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли, который не смог финишировать, но в целом в нынешнем сезоне выиграл пять гонок подряд. Он набрал 156 очков. За ним следуют Хэмилтон (115) и Рассел (106).