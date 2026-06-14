Сборная Кюрасао забила Германии в дебютном матче на ЧМ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сборная Кюрасао по футболу поразила ворота национальной команды Германии в своем первом матче в истории чемпионатах мира.

Исторический гол состоялся на 21-й минуте матча ЧМ-2026 в Хьюстоне, его автором стал Ливано Комененсия.

К тому моменту команда Кюрасао уступала в счете, пропустив гол от Феликса Нмеча. К окончанию первого тайма (сейчас в матче наступил перерыв) сборной Германии удалось нанести два точных удара. Отличились Нико Шлоттербек (38) и Кай Хаверц (45+5, с пенальти).

Таким образом, после первого тайма Германия выигрывает у Кюрасао со счетом 3:1.

Тренирует сборную Кюрасао экс-наставник сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.