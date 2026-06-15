Нидерланды и Япония сыграли вничью на ЧМ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов и Японии со счетом 2:2 завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча состоялась в Арлингтоне (США).

В составе нидерландской команды голы провели Вирджил ван Дейк (50-я минута) и Крисенсио Саммервилл (64). Авторы голов у Японии: Кэито Накамура (57) и Даити Камада (88).

Команды представляют группу F. Другие ее участники, Тунис и Швеция, свой матч проведут позднее.

ЧМ проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных. Сборная России не участвовала в отборочной кампании из-за санкций.