Поиск

Нидерланды и Япония сыграли вничью на ЧМ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов и Японии со счетом 2:2 завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча состоялась в Арлингтоне (США).

В составе нидерландской команды голы провели Вирджил ван Дейк (50-я минута) и Крисенсио Саммервилл (64). Авторы голов у Японии: Кэито Накамура (57) и Даити Камада (88).

Команды представляют группу F. Другие ее участники, Тунис и Швеция, свой матч проведут позднее.

ЧМ проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных. Сборная России не участвовала в отборочной кампании из-за санкций.

футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ

ЧМ-2026

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Нидерландах

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Сборная США разгромила Парагвай на чемпионате мира по футболу

Сборная США разгромила Парагвай на чемпионате мира по футболу

Сборная Мексики обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями

Сборная Мексики обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями

Стартовал ЧМ-2026 по футболу