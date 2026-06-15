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"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ
Тейлор Холл из "Каролина Харрикейнз" забивает гол в первом периоде шестого матча финала Кубка Стэнли 2026
Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Каролина" стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

В финальной серии она обыграла "Вегас" по победам – 4-2.

В шестом матче серии "Каролина" взяла верх в гостях – 3:0.

В составе "Каролины" трофей завоевали россияне вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников. Нынешний сезон – 11-й подряд в НХЛ, где в составе триумфатора присутствуют россияне.

"Каролина" выиграла Кубок Стэнли второй раз в истории, предыдущее достижение датировано 2006 годом. Кроме того, в 2002 году она доходила до финала, где потерпела поражение.

"Вегас" становился победителем в 2023 году, а в 2018 и 2026 годы уступала в финалах.

Кубок Стэнли НХЛ хоккей
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