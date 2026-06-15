"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Каролина" стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
В финальной серии она обыграла "Вегас" по победам – 4-2.
В шестом матче серии "Каролина" взяла верх в гостях – 3:0.
В составе "Каролины" трофей завоевали россияне вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников. Нынешний сезон – 11-й подряд в НХЛ, где в составе триумфатора присутствуют россияне.
"Каролина" выиграла Кубок Стэнли второй раз в истории, предыдущее достижение датировано 2006 годом. Кроме того, в 2002 году она доходила до финала, где потерпела поражение.
"Вегас" становился победителем в 2023 году, а в 2018 и 2026 годы уступала в финалах.