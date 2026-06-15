Поиск

Сирил Ган победил Алекса Перейру и стал временным чемпионом UFC

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Французский боец смешанного стиля Сирил Ган одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой в со-главном поединке турнира UFC Freedom 250, который проходит на территории Белого дома в Вашингтоне.

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

В результате Ган стал временным чемпионом UFCв тяжелом весе. Полноценный титул принадлежит англичанину Тому Аспинэллу, получившему травму глаза осенью прошлого года в бою с Ганом.

36-летний Ган выиграл в ММА 14-й бой при двух поражениях. Для 38-летнего Перейры поражение стало четвертым, в его активе 13 побед.

UFC ММА Вашингтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джастин Гэтжи стал чемпионом UFC в легком весе

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ
ЧМ-2026

Нидерланды и Япония сыграли вничью на ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ
ЧМ-2026

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Нидерландах

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе