Сирил Ган победил Алекса Перейру и стал временным чемпионом UFC

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Французский боец смешанного стиля Сирил Ган одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой в со-главном поединке турнира UFC Freedom 250, который проходит на территории Белого дома в Вашингтоне.

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

В результате Ган стал временным чемпионом UFCв тяжелом весе. Полноценный титул принадлежит англичанину Тому Аспинэллу, получившему травму глаза осенью прошлого года в бою с Ганом.

36-летний Ган выиграл в ММА 14-й бой при двух поражениях. Для 38-летнего Перейры поражение стало четвертым, в его активе 13 побед.