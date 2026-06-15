Поиск

Геннадий Головкин вошел в Международный зал боксерской славы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Казахстанец Геннадий Головкин включен в Международный зал боксерской славы.

Торжественная церемония включения Головкина в Международный зал боксерской славы состоялась 15 июня в Канастоте (штат Нью-Йорк, США). Головкин стал первым представителем Казахстана и Центральной Азии, удостоенным этой чести.

Спортсмена поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.

"Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене", - написал Смадияров в понедельник в соцсети.

По словам главы государства, Головкин - символ спортивной славы Казахстана и его посол в международном спортивном сообществе.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей", - отметил Смадияров.

44-летний Головкин - бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе. В любительском боксе стал победителем Олимпийских игр и чемпионата мира.

бокс Геннадий Головкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футболист "Челси" Кукурелья перешел в "Реал"

ЧМ-2026

Сборная Германии установила рекорд по числу голов в истории чемпионатов мира

Сборная Германии установила рекорд по числу голов в истории чемпионатов мира

Джастин Гэтжи стал чемпионом UFC в легком весе

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ
ЧМ-2026

Нидерланды и Япония сыграли вничью на ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ
ЧМ-2026

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026