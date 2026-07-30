World Boxing допустила россиян к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Организация World Boxing отменила ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

В своем телеграм-канале он написал, что организация допустила россиян "во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях".

"Восстановление нормальных спортивных связей мы обсуждали с президентом WB, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года", - отметил Дегтярев.

Особая важность в решении организации, подчеркнул Дегтярев, заключается в том, что именно она уполномочена МОК проводить олимпийский турнир по боксу.

В начале 2026 года Федерация бокса России была принята в члены World Boxing.