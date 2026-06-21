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Менеджер ММА Тарасов назвал Гэрри самым опасным соперником в карьере Махачева

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Менеджер российских бойцов Виталий Тарасов считает, что ирландец Иэн Гэрри станет самым сложным соперником для чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

"Махачев впервые получил соперника, которому действительно может проиграть. Понятно, что Алекс Волкановски, Дастин Порье или Чарльз Оливейра были в полном порядке, но против каждого из них у Ислама были очевидные аргументы - габариты против Алекса, критическое превосходство в борьбе против Дастина и Чарльза. Гэрри с ростом 190 см - самый высокий оппонент в карьере Махачева. У него нет ярко выраженных сильных сторон, при этом он ни в чем не провисает", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Гэрри вряд ли заборет Ислама и совершенно точно не нокаутирует, но может навязать максимально скучный стиль с клинчами, прижиманиями к сетке и травмирующими ударами по коленям. Бой наверняка дойдет до решения судей, а мы будем спорить, было ли это 3-2, 2-3 или все-таки 4-1", - отметил Тарасов.

Бой между Махачевым и Гэрри пройдет 16 августа на турнире UFC 330.

Махачев – чемпион UFCв полусреднем весе. В ММА он одержал 28 побед, потерпел одно поражение. На счету Гэрри – 17 побед и один проигранный поединок.

UFC Ислам Махачев Виталий Тарасов
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