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Инфантино отказался от плана по привлечению инвесторов в ЧМ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что сворачивает вызвавший масштабные споры проект, предусматривавший привлечение внешних инвесторов к проведению чемпионатов мира по футболу.

СпортИсточники Sky News узнали, что Инфантино теряет поддержку из-за скандала с инвесторами ЧМИсточники Sky News узнали, что Инфантино теряет поддержку из-за скандала с инвесторами ЧМЧитать подробнее

"После изучения всех высказанных точек зрения стало ясно, что проект (...) вызвал такие разногласия, которые делают невозможным выполнение поставленной задачи", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ФИФА.

В связи с этим, по словам Инфантино, "работа над предложением не будет продолжена".

Ранее планы Инфантино вызвали критику со стороны УЕФА, других футбольных организаций и ряда политиков. Они обвиняли Инфантино в чрезмерном стремлении к заработку денег и опасались, что итогом его инициатив станет переход мирового футбола под контроль бизнесменов, нацеленных не на развитие спорта, а лишь на получение доходов.

При этом, многие СМИ отмечают, что несмотря на согласие Инфантино свернуть проект, неясно, сможет ли он теперь удержаться на посту главы ФИФА. "Ранее казалось, что президентству Инфантино ничто не угрожает", - пишет The Guardian. Газета сообщает, что теперь же неясно, достаточно ли будет его решения отказаться от проекта, чтобы спасти себя.

"УЕФА и другие конфедерации активизировали поиски возможных кандидатов на пост главы ФИФА. Выборы пройдут в следующем году, причем ранее предполагалось, что Инфантино без проблем переизберут на четвертый срок", - отмечается в статье. По мнению издания, теперь соперники Инфантино вряд ли откажутся от идеи добиться его ухода с поста президента ФИФА.

Ранее Инфантино выступил с предложением о возможном создании дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) с оборотом в $20 млрд, которая, согласно плану, занималась бы коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогли бы приобрести до 20% акций этой компании. Предполагалось, что центральную роль в проекте сыграл бы бизнесмен Джош Кушнер - брат зятя президента США Дональда Трампа - Джареда Кушнера.

ФИФА Джанни Инфантино
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