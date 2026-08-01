УЕФА заявил, что потерял доверие к Инфантино как к президенту ФИФА

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - УЕФА потерял доверие к Джанни Инфантино, как к главе ФИФА, говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также отмечается, что никакие варианты будущего развития событий не исключаются, ввиду того, что УЕФА проведет полный анализ теперь уже оставшихся в прошлом планов привлечения внешних инвесторов к проведению чемпионатов мира по футболу.

"Мы не можем продолжать существовать в ситуации, когда проворачиваются секретные схемы по ускоренной программе, организованные некими индивидами и весьма сомнительные с точки зрения пользы для футбола", - подчеркивает УЕФА.

Сообщается, что в ближайшие дни и недели УЕФА будет работать со своими ассоциациями и другими конфедерациями, чтобы выяснить, как текущая ситуция стала возможной и что сделать, чтобы она не повторилась.

Ранее стало известно, что Инфантино отказался от этого проекта, вызвавшего масштабное недовольство других футбольных организаций и спортивных чиновников.

В УЕФА подчеркивают, что необходимо выявить ответственных за эти планы и призвать к ответу. "Нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи", - отмечается в заявлении.

Ранее Инфантино выступил с предложением о возможном создании дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) с оборотом в $20 млрд, которая, согласно плану, занималась бы коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогли бы приобрести до 20% акций этой компании. Предполагалось, что центральную роль в проекте сыграл бы бизнесмен Джош Кушнер - брат зятя президента США Дональда Трампа - Джареда Кушнера.

Эта инициатива вызвала критику футбольных организаций. УЕФА принял решение бойкотировать все чемпионаты мира по футболу до тех пор, пока в ФИФА не откажутся от проекта. Позже в КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола также выступили с решительным отказом от предложения Инфантино.