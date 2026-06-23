Сборная Франции по футболу разгромила Ирак и вышла в плей-офф ЧМ

Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 3:0 одержали победу над Ираком во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в Калгари.

Два гола забил Килиан Мбаппе (14, 54 минуты), один – Усман Дембеле (66).

Из-за штормового предупреждения матч прерывался после первого тайма на два часа.

Мбаппе довел число своих голов на чемпионатах мира до 16 и сравнялся с экс-рекордсменом, немцем Мирославом Клозе. Нынешнее высшее достижение принадлежит Аргентинцу Лионелю Месси (18).

Сборная Франции набрала в двух матчах 6 очков и завоевала путевку в плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Участие в турнире принимают 48 команд, что является рекордным для него показателем.