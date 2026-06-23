Поиск

Сборная Франции по футболу разгромила Ирак и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Франции по футболу разгромила Ирак и вышла в плей-офф ЧМ
Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 3:0 одержали победу над Ираком во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в Калгари.

Два гола забил Килиан Мбаппе (14, 54 минуты), один – Усман Дембеле (66).

Из-за штормового предупреждения матч прерывался после первого тайма на два часа.

Мбаппе довел число своих голов на чемпионатах мира до 16 и сравнялся с экс-рекордсменом, немцем Мирославом Клозе. Нынешнее высшее достижение принадлежит Аргентинцу Лионелю Месси (18).

Сборная Франции набрала в двух матчах 6 очков и завоевала путевку в плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Участие в турнире принимают 48 команд, что является рекордным для него показателем.

Самые яркие болельщики ЧМ-2026

10
Болельщица из ХорватииАргентинцы поддерживают свою сборную на матче против АлжираБолельщик из ГаныГлавный тренер сборной Египта Хоссам Хассан фотографируется с болельщикомФутбольная фанатка из КолумбииБолельщик КюрасаоФутбольные фанаты из Японии перед матчем сборной с НидерландамиКоманда поддержки из ШвецииЮный болельщик сборной МексикиФутбольный фанат из Норвегии в ожидании начала матча с Ираком
Болельщица из Хорватии
Килиан Мбаппе футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2026

Норвегия вышла в плей-офф ЧМ

ЧМ-2026

Дубль Месси принес Аргентине победу над австрийцами и вывел ее в плей-офф ЧМ

Дубль Месси принес Аргентине победу над австрийцами и вывел ее в плей-офф ЧМ
ЧМ-2026

Месси стал лучшим бомбардиром истории чемпионатов мира по футболу

Месси стал лучшим бомбардиром истории чемпионатов мира по футболу

Чемпионка Уимблдона Вондроушова дисквалифицирована за отказ от допинг-теста

Даниил Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP
ЧМ-2026

Сборная Бельгии в меньшинстве сыграла вничью с Ираном в матче ЧМ

Сборная Бельгии в меньшинстве сыграла вничью с Ираном в матче ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в матче ЧМ

Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в матче ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026

Полина Кнороз улучшила лучший результат сезона в мире на Кубке России

ЧМ-2026

Сборная Нидерландов разгромила Швецию на ЧМ