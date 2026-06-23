Сборная Франции по футболу разгромила Ирак и вышла в плей-офф ЧМ
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 3:0 одержали победу над Ираком во втором туре группового этапа чемпионата мира.
Игра прошла в Калгари.
Два гола забил Килиан Мбаппе (14, 54 минуты), один – Усман Дембеле (66).
Из-за штормового предупреждения матч прерывался после первого тайма на два часа.
Мбаппе довел число своих голов на чемпионатах мира до 16 и сравнялся с экс-рекордсменом, немцем Мирославом Клозе. Нынешнее высшее достижение принадлежит Аргентинцу Лионелю Месси (18).
Сборная Франции набрала в двух матчах 6 очков и завоевала путевку в плей-офф.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Участие в турнире принимают 48 команд, что является рекордным для него показателем.