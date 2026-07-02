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Сборная США победила Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная США победила Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ
Фото: ISI Photos via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной США со счетом 2:1 обыграли команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча прошла в Санта-Кларе.

На 45-й минуте гол забил Фолари Балогун. На 64-й минуте Балогун получил прямую красную карточку за грубый фол. На 82-й минуте точный удар нанес Малик Тилльман.

В 1/8 финала сборная США сыграет с Бельгией, матч пройдет 7 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

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