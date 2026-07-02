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Гассиев стал полноценным чемпионом WBA после отказа Усика от поясов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев получил статус полноценного чемпиона WBA. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

После победы над болгарином Кубратом Пулевым в декабре прошлого года Гассиев стал регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе. В июне этого года полноценный чемпион украинец Александр Усик отказался от поясов.

Гассиев стал первым в истории России боксером, который владел титулами в двух весовых категориях. Ранее россиянин был чемпионом WBA и IBF в первом тяжелом весе.

Ближайший бой с участием Гассиева пройдет 11 июля в Москве: в главном поединке турнира "IBA.PRO 19" ему будет противостоять олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2015 француз Тони Йока.

Также в рамках вечера бокса 11 июля в Москве россиянин Артём Сусленков встретится с британцем Джо Джойса, а также свои поединки проведут россияне Павел Сосулин, Вадим Мусаев, Вячеслав Рогозин, Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов. Очные поединки проведут россияне Мурад Халидов и Арслан Яллыев, а также Алексей Егоров и Давид Дзукаев.

Мурат Гассиев Александр Усик бокс
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