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Мбаппе побил рекорд Месси и стал самым результативным игроком в истории ЧМ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе вышел на первое место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов мира.

Он забил два гола в матче за третье место ЧМ-2026 против команды Англии и довел число своих голов до 22.

По этому показателю француз обошел аргентинского форварда Лионеля Месси, у которого 21 гол. В воскресенье Месси может вновь обновить рекорд: в этот день Аргентина в финале ЧМ-2026 сыграет с Испанией.

Что касается матча за бронзу, Франция проиграла Англии со счетом 4:6.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

футбол Франция Аргентина Килиан Мбаппе Лионель Месси
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