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Названы стартовые составы Испании и Аргентины на финал ЧМ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Стали известны игроки, которые с первых минут будут присутствовать на поле на финальной игре чемпионата мира по футболу в составе сборных Испании и Аргентины.

Испания: Унай Симон, Педро Порро, Эмерик Ляпорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Даниэль Ольмо, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Гонсало Монтиель, Энцо Фернандес, Алексис Макалистер, Николас Гонсалес, Родриго Де Пауль, Лионель Месси (капитан), Хулиан Альварес.

Матч пройдет в Ист-Ратерфорде (США) и стартует в 22:00 мск.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.

Испания Аргентина футбол
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