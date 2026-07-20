Премьер Испании поздравил футбольную сборную с победой на Чемпионате мира

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес поздравил игроков сборной своей страны с победой на Чемпионате мира по футболу.

"Мы чемпионы мира. Наша команда - выдающаяся", - написал он в соцсетях.

Санчес и король Испании Филипп VI присутствовали на финальном матче в США, в котором Испания победила Аргентину со счетом 1:0. Монарх участвовал в церемонии награждения участников финала. Также там присутствовали президент США Дональд Трамп, премьер Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава ФИФА Джанни Инфантино.

Со своей стороны, президент Аргентины Хавьер Милей в соцсети X поблагодарил аргентинских футболистов за то, что те до конца боролись за победу. Милей ранее на этой неделе сообщил, что не поедет на финал в США, так как суеверен: все предыдущие матчи аргентинской сборной на турнире он смотрел в своей официальной резиденции и решил не нарушать эту традицию.

Многочисленные болельщики сборной Испании в ночь на понедельник празднуют победу своей команды, ставшей двукратным чемпионом мира. Испанские СМИ публикуют фотографии и видео этих празднований из Мадрида, Барселоны и многих других городов в Испании и за ее пределами.

Со своей стороны, в испанской полиции готовятся обеспечивать безопасность в Мадриде: ожидается, что в понедельник сборная Испании вернется в столицу и проедет по улицам в центральной части города. Безопасность непосредственно на маршруте движения футболистов будут обеспечивать 650 стражей порядка.

Чемпионат мира по футболу, завершившийся в ночь на понедельник, стартовал 11 июня. Его организовали три страны: США, Мексика и Канада.