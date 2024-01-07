Магнус Карлсен вновь отказался от борьбы за мировую корону

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не будет участвовать в турнире претедентов на участие в матче за мировую корону.

"Можете не беспокоиться, я не буду участвовать в турнире претедентов. Главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия", - приводит слова Карлсена chess.com.

Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. С тех пор он неоднократно защитил титул, победив, в частности, россиян Сергея Карякина и Яна Непомнящего.

В 2022 году он объявил об отказе от защиты титула. Победителем турнира претендентов в 2022 году вновь стал Непомнящий, второе место занял представитель Китая Дин Лижэнь, который, таким образом, сыграл в 2023 году с Непомнящим и, победив, стал новым чемпионом мира.