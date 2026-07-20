В Мадриде проходит торжественный парад в честь победы сборной на ЧМ по футболу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сотни тысяч жителей испанской столицы вышли на улицы, чтобы принять участие в чемпионском параде по случаю победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2026, сообщают в понедельник западные СМИ.

Автобус с футболистами отъехал от резиденции испанского премьера Педро Санчеса - дворца Монклоа - и поехал по центральным улицам города. Основная часть праздничных мероприятий пройдет на площади Сибелес, куда автобус прибудет после поездки по столице.

Ожидается, что на улицы города выйдут более миллиона испанцев для встречи с национальной сборной. Фанаты команды начали собираться на площади Сибелес еще днем, несмотря на жаркую погоду.

Футболисты приземлились в испанской столице примерно в 14:30 по местному времени (15:30 по Москве). Капитан команды Родриго Эрнандес, более известный как Родри, поднял кубок мира над головой, как только вышел из самолета.

После непродолжительной остановки в отеле спортсмены отправились в королевскую резиденцию дворец Сарсуэла, где встретились с королем и королевой Испании Филиппом VI и Летисией, а также их дочками Леонор и Софией. После этого футболисты направились в резиденцию премьер-министра.

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что город подготовился к масштабным празднованиям. Он заявил, что хотел бы, чтобы футболистам надолго запомнилось возвращение с чемпионата, а также отметил образцовое поведение жителей города во время просмотра матча.

"Даже несмотря на то, что на улицах были тысячи и тысячи человек прошлой ночью, в городе практически не было неприятных инцидентов", - заявил он.

Чемпионат мира по футболу, завершившийся в ночь на понедельник, стартовал 11 июня. Его организовали три страны: США, Мексика и Канада. Испания победила в финальном матче с Аргентиной со счетом 1:0, победный гол забил Ферран Торрес.