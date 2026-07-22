Россиянин Бижамов проведет бой на турнире "IBA.PRO 20" в Набережных Челнах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, финалист чемпионата мира-2021 и Европы-2024, четырехкратный чемпион России по боксу Джамбулат Бижамов проведет поединок с бронзовым призером чемпионата мира-2021 Владимиром Мирончиковым, представляющим Сербию.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, турнир пройдет 14 августа в Набережных Челнах.

На кону боя, рассчитанного на 10 раундов, будет стоять пояс IBF European во втором среднем весе. Поединок пройдет в статусе главного события турнира.

Оба боксера – непобежденные на профессиональном ринге. Бижамов выиграл три боя, Мирончиков – восемь (шесть – досрочно).

Турнир "IBA.PRO 20" будет организован Международной ассоциацией бокса при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.