ВФЛА назвала дискриминацией недопуск российских легкоатлетов к международным турнирам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Решение о недопуске российских атлетов к международным соревнованиям является подтверждением их дискриминации, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не могла пойти другим путем, кроме как оспорить его, заявил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

"Мы выстраивали диалог и вели переговоры (с World Athletics - ИФ), начиная с начала 2025 года. (...) К сожалению, вынуждены были констатировать, что диалог у нас не выстраивается в конструктивном ключе и, конечно, все те заявления, которые World Athletics делает, что восстановление наших атлетов на международной арене напрямую связано с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной, которое устраивает все мировое сообщество, на наш взгляд, является абсолютно дискриминационным и не имеющим никакого отношения к спорту", - сказал он.

По словам Ярышевского, совет World Athletics принял отрицательное решение по поводу допуска российских атлетов на международные соревнования.

"Для нас это является, несомненно, подтверждением дискриминации, которой наши спортсмены подвергаются, и мы не могли пойти другим путем, кроме как оспорить это решение. Соответственно, мы подали иск", - сказал исполнительный директор ВФЛА.

Ранее сообщалось, что ВФЛА обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях под эгидой WA.

В марте 2022 года World Athletics объявила о санкциях, введенных против россиян и белорусов. Вскоре аналогичное решение озвучила и European Athletics. В июле World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов.

Вместе с тем, в июле Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.