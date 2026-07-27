Шестикратный чемпион России по боксу Худоян нацелен догнать Замкового по титулам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Шестикратный чемпион России, чемпион Европы и призер чемпионатов мира по боксу Эдмонд Худоян подтвердил свое участие в чемпионате страны среди мужчин, который стартует через месяц в Саранске.

"Никого из лидеров сборной не освобождают от чемпионата России, так что я приму участие в главном турнире страны. Надеюсь, выиграть чемпионат России, побить свой рекорд, стать уже семикратным чемпионом, догнать нашего уже тренера сборной России Андрея Замкового, который восемь раз выигрывал", - приводит слова Худояна пресс-служба Федерации бокса России.

"От чемпионата жду самые положительные эмоции, хорошую конкуренцию, надеюсь, показать классный бокс, удивить болельщиков. Конечно, мои достижения на международной арене добавляют уверенность, но и придают волнение. Мне надо удержать свои позиции лидерские, показать себя с лучшей стороны, чем-то удивить, улучшить свои результаты, наверное, вот этим", - отметил боксер.

"Иногда хочется отбросить в сторону заслуги и просто сконцентрироваться и готовиться к чемпионату России, ставить новые цели, задачи. После Дубая прошло много времени, я выступал в профессиональном боксе, провел два боя, но это уже другой вид спорта, там и дистанция длиннее, и подготовка другая. Так что чемпионат России для меня - возможность вернуться, почувствовать ринг, посмотреть всех соперников и уже на каждый бой вот настраиваться, идти по сетке вперед, к медалям, высшим достижениям", - подчеркнул Худоян.

Мужской чемпионат России по боксу в 2026 году пройдет в Саранске с 25 августа по 5 сентября.