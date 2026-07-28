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Боксер Туков удивлен формой Спенса в проигранном Тиму Цзю поединке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA Gold в среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков счел логичным решение американца Эррола Спенса завершить карьеру после поражения от выступающего за Австралию Тима Цзю.

"Очень удивлен тем, как прошел бой, но больше всего, конечно, формой Спенса. Видно, что он был вообще не в кондициях, какой-то вялый. С таким боксом лучше завершить карьеру, что Эррол и сделал. А Тим Цзю молодец — проделал хорошую работу в ринге и одержал важную победу для дороги к титулу чемпиона", - сказал Туков "Интерфаксу".

26 июля Тим Цзю одолел экс-чемпиона мира в трех версиях Эррола Спенса. Победу австралийцу в Сиднее признали единогласным решением судей.

Для 31-летнего Цзю победа стала 28-й на профессиональном ринге при трех поражениях. 36-летний Спенс проиграл второй бой, имея в активе 28 побед.

Тим Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

Бокс Тим Цзю Вадим Туков Эррол Спенс RCC Boxing Promotions
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