Дегтярев назвал важным сигналом допуск European Gymnastics россиян с флагом и гимном РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Михаил Дегтярев расценил как важный сигнал решение Генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) санкционировать участие российских спортсменов в соревнованиях с государственным флагом и гимном России.

"Это важный сигнал: европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света", - написал Дегтярев во вторник в своем телеграм-канале.

По его мнению, "попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, остаются лишь позицией маргинального меньшинства".

Во вторник стало известно, что Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза решила допустить к участию российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России.

Ранее такое решение принял Исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными, отметил Дегтярев.