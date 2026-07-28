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Российские боксеры Сергеев и Лубкович проведут бои на турнире "IBA.PRO 20"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023, обладатель Кубка России-2026 и победитель Игр БРИКС-2024 Сергей Сергеев проведет бой с Некрузом Салимовым из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Этот шестираундовый бой пройдет в главном карде турнира "IBA.PRO 20" 14 августа в Набережных Челнах, на кону будет стоять Кубок мэра Набережных Челнов.

Последний официальный профессиональный бой 25-летнего уроженца Набережных Челнов Сергеева прошел в августе 2025 года. Также он выступал за команду "Кама" на "Кубке Победы-2026", завершившемся в начале июня. Салимов является серебряным призером чемпионата Азии-2022 до 22 лет, а также участником чемпионатов мира 2023 и 2025 годов. На чемпионате мира в Дубае он дошел до четвертьфинала, где уступил двукратному олимпийскому чемпиону кубинцу Арлену Лопесу.

На этом же турнире россиянин Сергей Лубкович проведет 10-раундовый рейтинговый бой с Хавасбеком Асадулаевым из Узбекистана. В своем последнем поединке Лубкович имел возможность завоевать титул IBF Asia, но в мае в Екатеринбурге свел поединок с Майклом Кингом из ДР Конго вничью. Последний профессиональный бой Асадулаева прошел в январе в Москве на турнире "IBA.PRO 14", где он победил Алана Хугаева. Также у Асадулаева есть победы в зачете IBA.PRO над Хугаевым и финалистом чемпионата мира-2021, обладателем пояса IBO Вадимом Мусаевым.

Кроме того, в Набережных Челнах на профессиональном ринге дебютирует победитель Кубка России-2026 и финалист чемпионата России-2025 Расул Магомедов, который в шестираундовом поединке в полусреднем весе встретится с кубинцем Виктором Пересом.

Пояс IBF European во втором легчайшем весе будет разыгран между россиянином Чингизом Натыровым и чемпионом мира-2019 Миразизбеком Мирзахалиловым из Узбекистана. Возглавит предстоящее шоу бой за пояс IBF European во втором среднем весе между чемпионом мира-2025 россиянином Джамбулатом Бижамовым и бронзовым призером чемпионата мира-2021 Владимиром Мирончиковым, выступающим за Сербию.


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