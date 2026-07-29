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Футбольная ассоциация Англии раскритиковала план ФИФА привлечь внешние инвестиции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Футбольная ассоциация Англии заявила, что глубоко обеспокоена отсутствием деталей о планах Международной федерации футбола (ФИФА) по продаже долей на коммерческие права чемпионата мира по футболу.

"Основываясь на полученной нами информации (...), мы глубоко обеспокоены отсутствием процедур механизмов и управления, необходимых для достижения этого решения", - говорится в заявлении.

В ФА подчеркивают не знали о планах ФИФА и не были оповещены о деталях, связанных с ними. Свою позицию ассоциация озвучит, как только в ФИФА прояснят детали, связанные с предложением.

28 июля The Times сообщила о планах президента ФИФА Джанни Инфантино по привлечению внешних инвестиций в Чемпионат мира. Переговоры о таких инвестициях проводились с людьми, близкими к администрации США.

В ФИФА же пояснили, что речь идет о возможном создании дочерней компании с оборотом в $20 млрд, которая будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогут приобрести до 20% акций этой компании.

Планы ФИФА резко осудили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Это переходит черту, которую институты футбольного управления никогда не должны переходить. УЕФА относится к этому крайне серьезно. Как и должна к этому относиться каждая национальная футбольная ассоциация, - заявили в УЕФА. - Душа и управление футболом не являются активами для продажи, тем более с отсутствием транспарентности".

США УЕФА ФИФА Англия Джанни Инфантино Дональд Трамп
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