Бойцы Михайлов и Шишкин встретятся на турнире Ural FC 13 в Перми

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Бой по правилам ММА в легчайшем весе между россиянами Никитой Михайловым и Сергеем Шишкиным возглавит турнир Ural FC 13. Об этом сообщает пресс-служба лиги Ural FC.

Турнир пройдет 29 августа в Перми.

На счету 27-летнего Михайлова в смешанных единоборствах 12 побед и четыре поражения. С 2021 по 2024 год Михайлов проводил бои в Bellator, а до этого выступал в Fight Nights. После Bellator Михайлов провел несколько поединков в RCC.

На счету 23-летнего Шишкина в ММА семь побед и одно поражение. Практически все свои поединки в ММА боец провел в лиге Open FC, а также один раз выступил в RCC. Бой против Михайлова будет для Шишкина дебютным в Ural FC.

Всего на турнире Ural FC 13 запланированы 13 боев по правилам ММА и кикбоксинга. Так, в Перми свои поединки по правилам К-1 проведут местные бойцы из команды Ural Kali Fighter Дарья Кувакина, Алексей Чукманов и Кирилл Степаненко. В со-главном событии Ural FC 13 Кувакина встретится с Бейзой Четинкаей из Турции. Степаненко будет противостоять белорус Виктор Покало, а соперник Чукманова будет объявлен в ближайшее время.